‘Sbarlush Run’ - Corriamo per Elisa

Sabato 15 giugno torna l'appuntamento bernatese con la corsa più 'brillante' dell'estate: tutto pronto per ‘Sbarlush Run’ organizzata dall'associazione Il Melograno.

Tutto pronto per la corsa in notturna di cinque chilometri per le vie di Bernate. La ‘Sbarlush Run’ organizzata dall’associazione ‘Il Melograno’ torna sabato 15 giugno alle 22, con partenza sul ponte del Naviglio. Fil rouge delle ultime edizioni è 'Corriamo per Elisa': perché non sia solo una serata di divertimento, ma un'occasione per fare del bene nel vivo ricordo di Elisa, ragazza bernatese e membro dell'associazione 'Il Melograno' che non ha vinto la sua sfida più grande. Per lei e per tutte le persone che stanno affrontando questa battaglia, il ricavato della serata verrà devoluto alla lotta contro i tumori. Per info e iscrizioni contattare l'associazione al numero 3332008664.

