Promozione salute over 65

Martedì 15 luglio il Centro Anziani di Boffalora sopra Ticino ha ospitato un appuntamento speciale, dedicato alla salute e alla prevenzione per le persone over 65. L’incontro, dal titolo “Gestione Emergenza Caldo”, ha visto una grande partecipazione da parte della comunità locale e si è trasformato in un prezioso momento di informazione, ascolto e convivialità.

Promosso dal Comune di Boffalora in collaborazione con l’ASST Ovest Milanese, l’incontro ha avuto come protagoniste la Dott.ssa Angelamaria Sibilano, Direttore del Distretto Magentino, e le infermiere di famiglia e di comunità, che con grande professionalità e disponibilità hanno fornito consigli pratici per affrontare le alte temperature estive, spiegato l’importanza della prevenzione oncologica e offerto utili materiali informativi.

Nel corso della mattinata, gli anziani presenti hanno potuto effettuare gratuitamente la misurazione dei parametri vitali, ricevere indicazioni personalizzate e confrontarsi con i professionisti sanitari su abitudini e stili di vita da adottare in estate.

A rendere il clima ancora più familiare e accogliente, anche una gustosa torta offerta dai volontari del Centro Anziani, a testimonianza dello spirito di comunità che anima queste iniziative.

«Prevenzione, ascolto e vicinanza sono i pilastri su cui costruire una comunità attenta e inclusiva – sottolinea l’Amministrazione comunale –. Eventi come questo sono azioni concrete per tutelare il benessere delle persone anziane, offrendo loro strumenti utili e momenti di relazione».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e supporto portato avanti da ASST Ovest Milanese attraverso la Casa di Comunità di Magenta e lo sportello PUA (Punto Unico di Accesso), sempre più punti di riferimento per la salute territoriale.

