Il 'Piatto d'Oro' incanta gli chef

Matias Perdomo in un recente post ha voluto omaggiare lo storico locale di Furato con parole sentite: “La vera cucina, quella fatta da persone per le persone".

Una cucina che non si limita al gusto, ma che sa raccontare emozioni, storie e legami. È questo lo spirito che anima da oltre cinquant’anni il ristorante “Al Piatto d’Oro” di Inveruno, gestito con passione e professionalità dalla famiglia Ghirighelli. Un luogo che ha saputo conservare il sapore autentico della tradizione, conquistando nel tempo non solo i clienti affezionati, ma anche addetti ai lavori e appassionati del buon cibo.

Tra questi, anche lo chef e personaggio pubblico Matias Perdomo – noto su Instagram come @mpchef – che in un recente post ha voluto omaggiare il locale con parole sentite:

“La vera cucina, quella fatta da persone per le persone, è molto di più di un giudizio: è emozione, condivisione, vita. Al ristorante non si va solo per mangiare. Si va per sentire, lasciarsi coinvolgere, perdersi in un ricordo, vivere un momento che resta”.

Il post prosegue raccontando la sua esperienza tra carrelli che scorrono tra i tavoli, sorrisi sinceri e piatti serviti con cura e maestria. Dall’antipasto al vassoio ai primi preparati direttamente in sala da papà Giulio con la padella in mano – “gnocchi strepitosi, tagliatelle, ravioli e risotto nella forma di Parmigiano” – fino al carrello delle carni e all’immancabile sorbetto finale preparato a vista, ogni dettaglio è un tassello di un racconto che sa di casa.

A colpire in particolare lo chef, è stato il ritorno di Matteo Ghirighelli – esperto sommelier con importanti esperienze alle spalle – che ha scelto di rientrare a Inveruno per proseguire la storia di famiglia. Un gesto che racchiude il senso più profondo di una tradizione che continua a nutrire non solo la pancia, ma anche l’anima.

“Perché la gastronomia è molto più di ciò che c’è nel piatto: è una storia fatta di passione e amore”, conclude lo chef.

Un riconoscimento che conferma come, in un mondo sempre più orientato alla velocità e alle classifiche, esistano ancora luoghi dove il tempo si ferma per lasciare spazio al gusto vero, alla memoria e alla bellezza dell’autenticità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!