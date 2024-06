Alfio Colombo nuovo sindaco di Arluno

Il successore di Moreno Agolli ha un nome. Nuovo primo cittadino di Arluno è Alfio Colombo che, con 2791 preferenze pari al 50,92 per cento, ha conquistato la poltrona principale del Municipio.

Il successore di Moreno Agolli ha un nome. Nuovo primo cittadino di Arluno è Alfio Colombo che, con 2791 preferenze pari al 50,92 per cento, ha conquistato la poltrona principale del Municipio. Nulla da fare per Luigi Alfieri, candidato di Arluno Domani e di tutto il Centrodestra che si è dovuto accontentare di 2690 voti pari al 49,08 per cento. Hanno votato 5767 elettori su 9141 con una percentuale del 59,20 per cento, Le schede nulle sono state 166, le bianche 120.Arluno sceglie in qualche modo la continuità , dal momento che alcuni esponenti dell'ex giunta Agolli come Pietro Tiberti e Matteo Zappa si sono schierati con Colombo.

