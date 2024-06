'Post' elezioni a Castano: tra vincitori e vinti

Vincitori... e vinti: il 'post' elezioni comunali, allora, nelle parole dei quattro candidati sindaci. Commenti e opinioni, insomma, sul risultato delle urne.

Vincitori... e vinti: il 'post' elezioni comunali, allora, nelle parole dei quattro candidati sindaci. Commenti e opinioni, insomma, sul risultato delle urne. "Una grande emozione - dice Roberto Colombo ('Castano di Centrodestra'), appena eletto primo cittadino - Voglio ringraziare tutti per l'appoggio e il sostegno che non ci hanno mai fatto mancare. Sono stati 6 mesi intensi di campagna elettorale, anche se il progetto nasce almeno due anni prima. Abbiamo lavorato con impegno, attenzione e concentrazione, guardando ad ogni singolo aspetto. Ora inizia il percorso alla guida della città, pronti per far crescere sempre di più Castano e rispondere alle esigenze e richieste della popolazione". "Auguro buon lavoro e in bocca al lupo al nuovo sindaco Roberto Colombo e alla sua squadra - afferma Alessandro Landini ('Che Bella Castano') - Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, a loro e a tutta Castano dico: Che Bella Castano c’è! Ci impegneremo in consiglio comunale sui banchi della minoranza. La nostra sarà un’opposizione seria, dura, serrata ma anche pronta a collaborare e a sostenere scelte corrette e per il bene della città. Non è di certo il risultato sperato, però non ci riteniamo sconfitti. Analizzeremo il voto per fare tesoro di eventuali errori, nella consapevolezza di aver dato il massimo e nella convinzione di aver proposto un’alternativa credibile e di livello. Lavoreremo per far crescere il nostro gruppo, già ricco di giovani e per continuare a raccontare e costruire bellezza da abitare insieme. 'Che Bella Castano' è una realtà aperta a chi si riconosce nei nostri valori, ben evidenziati nel nostro programma elettorale, e vuole essere contenitore di idee belle per la città. Un ringraziamento lo rivolgo a Isa Lodi, che mi affiancherà in consiglio comunale nei prossimi anni, ma la nostra voce sarà quella di tutto il gruppo. A chi ha costruito liste e progetti solamente per affossarci rivolgiamo un caloroso saluto e auguriamo buon cammino. Ci auguriamo che il Centrodestra castanese possa smentire il governo nazionale che sostiene e intraprendere politiche volte a garantire risposte certe ed efficaci ai cittadini in difficoltà e soprattutto lasciarsi alle spalle ideali oscurantisti e in aperto contrasto con la Costituzione Repubblicana. Noi vigileremo su questo e incalzeremo la giunta verso un’Amministrazione attenta ai bisogni di tutti". "Il risultato ci lascia un pò di amaro in bocca certo, soprattutto per quel soffio di voti dal secondo; inarrivabile invece il Centrodestra unito - ribadisce Federico Cerruto ('ATTIVAmente') - Ma sono grato a tutti i concittadini che mi hanno dato fiducia e con il loro supporto e quello di tutto il gruppo, farò insieme a Marco Fontanive, un’opposizione attenta e propositiva. Di questa esperienza ci dobbiamo sicuramente portare a casa la consapevolezza che il risultato ottenuto, è tutto figlio della nostra dedizione, del nostro entusiasmo, delle nostre idee. Senza simboli di partito (ma veramente!), senza l’endorsement di politici “famosi” o l’appoggio di movimenti, abbiamo gettato le basi per essere sicuramente protagonisti domani. Qualcuno ci ha detto che alleandoci con altri avremmo potuto vincere. Potrebbe essere, come potrebbe essere il contrario. Sicuramente la nostra non è stata arroganza: crediamo nel civismo, quello fatto dai cittadini per i cittadini, non quello di facciata. Si chiude la fase 1 di ATTIVAmente e si riparte da qui, aprendo le porte a chi vorrà salire a bordo per scrivere insieme la fase 2". "Accettiamo il risultato delle elezioni con il rispetto che merita sempre il voto dei cittadini - conclude Carola Bonalli ('Insieme Progettando Castano') - Nonostante l'esito delle elezioni, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e hanno lavorato instancabilmente per portarlo avanti. Ringrazio sinceramente i miei sostenitori, i candidati della mia lista e tutti coloro che hanno partecipato a questa campagna. La vostra dedizione e il vostro entusiasmo sono stati fonte di grande ispirazione per me. Anche se il risultato non è stato quello sperato, continuerò a impegnarmi e a lavorare per il bene della nostra comunità con la stessa dedizione di sempre. Faccio i miei più sinceri auguri al vincitore delle elezioni, Roberto Colombo; spero che possa lavorare al meglio per la nostra città. Da parte nostra interpreteremo il nostro ruolo di opposizione in modo corretto, ma vigile, pronti a difendere sempre i diritti e gli interessi dei cittadini di Castano. Questo non è un addio, bensì un arrivederci. Continuerò a essere attiva e coinvolta, lottando per i valori e i principi che ci stanno a cuore. Il nostro impegno per un futuro migliore non finisce qui".

