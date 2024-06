Rosella Giola nuova sindaca di Casorezzo

Casorezzo: Rosella Giola, unica candidata in gara con la lista "La bottega del domani", è diventata il nuovo sindaco con 2231 voti e succede a Pierluca Oldani, primo cittadino uscente della medesima lista. Hanno votato 2207 elettori su 4477 pari al 60,46 per cento. Duecento le schede nulle, 276 le bianche.

