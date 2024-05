Gli appuntamenti della candidata Rosella Giola

A caccia della continuità amministrativa. La lista civica di Casorezzo 'La bottega del Domani', dopo che l'attuale sindaco Pierluca Oldani ha deciso di non cercare di strappare un terzo mandato, punterà su Rosella Giola.

A caccia della continuità amministrativa. La lista civica di Casorezzo 'La bottega del Domani', dopo che l'attuale sindaco Pierluca Oldani ha deciso di non cercare di strappare un terzo mandato, punterà su Rosella Giola. E, per presentare candidati e programma, ha già fissato una serie di appuntamenti in paese. Si partirà sabato 4 maggio alle 9.30 in piazza Primo maggio. Domenica 5 alle 18.45 , invece, il luogo dell'incontro con i cittadini sarà la villa comunale di piazza Griga. Domenica 19 e sabato 25 maggio e sabato 1 giugno, alle 9.30 nei primi due casi e alle 17.30 nel terzo, la Bottega del Domani sarà in piazza San Giorgio. Mercoledì 5 giugno, sempre nella piazza centrale del paese, si terrà la serata conclusiva della campagna elettorale.

