Giola: "Impegno a fianco di tutti"

Il testimone di Pierluca Oldani passa a Rosella Giola. Che, per ringraziare della fiducia accordatale dagli elettori di Casorezzo alla testa della lista "La bottega del domani", si affida a poche, ma sentite parole: "Ringraziamo tutti della fiducia che ci avete ancora una volta accordato - ha detto - sarà nostra cura impegnarci al meglio per il bene di Casorezzo, ancora grazie di cuore a tutti". Sui banchi del consiglio comunale figureranno alcuni nomi nuovi e alcune conferme. Per Oldani sembra già pronto il ruolo di vicesindaco. Gli altri eletti sono Pietro Fittipaldi, Eleonora Fenzio, Fabio Balzarotti, Giorgia Panzeri, Annalisa Vignati, Gian Maurizio Gatti, Germano Borgonovi, Vittorio Giulio Pinciroli, Gianfranco Terreni e Davide Gavazzi.

