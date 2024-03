La vicesindaco Giola, candidata

Pierluca Oldani e Rosella Giola hanno proposto al gruppo de La Bottega del Domani di candidare l'attuale vicesindaco per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Pierluca Oldani e Rosella Giola hanno proposto al gruppo de La Bottega del Domani di candidare l'attuale vicesindaco per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative a Casorezzo. La squadra de La Bottega del Domani ha condiviso la loro scelta, ritenendo che Rosella Giola sia la persona giusta per garantire continuità nel civismo come guida delle scelte dell'Amministrazione comunale. Inoltre, Rosella Giola, nei due mandati da Vicesindaco, ha dimostrato di essere persona corretta, preparata, capace e competente. Rosella Giola sarà quindi la candidata de La Bottega del Domani per la carica di sindaco del Comune di Casorezzo alle elezioni amministrative del 2024. Pierluca Oldani, pur avendo la possibilità di proporsi per un terzo mandato, ha puntato sull'alternanza con la vicesindaco. Resterà nella squadra continuando a dare il suo contributo. L'apporto di nuove idee sarà garantito dall'inserimento nel gruppo di persone volenterose e con tanta voglia di fare. Nelle prossime settimane verrà presentata l'intera compagine dei candidati che comporranno la lista de "La Bottega del Domani". Ancora una volta La Bottega del Domani chiede la fiducia dei cittadini per continuare a portare avanti il progetto paese basato sul dialogo con tutta la comunità di Casorezzo e sempre orientato al bene comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!