Elezioni Arconate: i numeri della vittoria

Un testa a testa tra i due candidati che ha visto Mario Mantovani superare Sergio Calloni di 158 voti. Cambiamo Arconate, dopo dieci anni di amministrazione, lascia di nuovo il posto a 'Forza e coraggio'.

Con uno scarto di 158 voti, Mario Mantovani torna alla guida del comune di Arconate. Il leader della lista 'Forza e coraggio', dopo la vittoria a Bruxelles con 39.037 voti, supera Sergio Calloni di 'Cambiamo Arconate'. Cambio al vertice dopo dieci anni, prima con Andrea Colombo e Sergio Calloni poi, che lasciano il posto a Mario Mantovani che torna così a indossare la fascia tricolore."Quando si ha il contatto diretto con la democrazia del tuo paese, della tua gente i sentimenti danno un risalto ancora più grande alla gioia. Rigrazio Arconate perchè mi da modo di riprendere il rapporto diretto con i miei concittadini e Giorgia Meloni per avermi candidato e poi riportato al Parlamento Europeo".

Il 68,89% degli arconatesi si è recato alle urne, per un totale di 3880 votanti, per un risultato definitivo di 1973 voti per Mario Mantovani e 1815 per Sergio Calloni. Il consiglio comunale sarà dunque composto da otto seggi di maggioranza della lista 'Forza e coraggio' e da quattro di minoranza di 'Cambiamo Arconate'.

