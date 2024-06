Sabina Doniselli, sindaco uscente di Boffalora, corre sola alle prossime elezioni amministrative. Fondamenale dunque garantire il raggungimento del quorum.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI SABINA DONISELLI - SABINA DONISELLI SINDACO

Il vostro voto è essenziale. Senza il raggiungimento del quorum necessario, Boffalora sarà gestita da un commissario prefettizio. Questo significherebbe limitarsi alla gestione dell'ordinario, con l'impossibilità di portare avanti qualsiasi progetto strategico o iniziativa. Un commissario non avrà le stesse possibilità e lo stesso interesse di supportare le nostre associazioni, la Parrocchia o di procedere con la realizzazione del nuovo polo scolastico, un progetto vitale per il quale abbiamo ottenuto quasi 9 milioni di euro dalla Regione Lombardia. Andate oltre le vostre convinzioni personali, ciò che conta in questa elezione è dimostrare il nostro impegno collettivo per il bene di Boffalora. Partecipare è un dovere civico che garantisce il diritto di decidere del nostro futuro. Fate sentire la vostra voce. Votate per mantenere Boffalora nelle mani dei boffaloresi.

LISTA - Curzio Trezzani, Luca Recrosio, Barbara Rossi, Francesco Belloni, Paolo Celestino, Guido Porta, Fausto Samadello, Erika Pastori, Luca Marella, Veronica Parmigiani, Andrea Noé, Cristina Zoppellaro e Ernesto Cantoni.

