"Avanti con ottimismo e tenacia"

Boffalora sopra Ticino ha voluto confermare, con determinazione, Sabina Doniselli e la sua squadra come sindaco del paese per altri cinque anni. "Ho il cuore pieno di gioia", il primo commento.

Un risultato che era molto probabile, ma mai scontato. Boffalora sopra Ticino ha voluto confermare, con determinazione, Sabina Doniselli e la sua squadra come sindaco del paese per altri cinque anni.

Per l'elezione bastava che la lista riportasse un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non fosse inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; Doniselli ha totalizzato il 100% delle preferenze. In tutto sono state trovate 221 schede nulle, 163 schede bianche e nessuna contestata. Alle 23 di domenica 9 giugno, a Boffalora Sopra Ticino ha votato il 65,75% degli aventi diritto, rispetto al 75,27% della precedente tornata amministrativa.

"Sarò ancora il vostro Sindaco. Sono emozionata e ho il cuore pieno di gioia, vi vorrei ringraziare uno a uno per l’affetto e il sostegno. Un grazie speciale ai consiglieri eletti e a tutti i sostenitori - ha commentato Sabina Doniselli dopo la conferma ufficiale - Continuerò a lavorare con impegno e passione e sempre con l’entusiasmo e l’amore per Boffalora. Sono pronta ad affrontare i prossimi cinque anni con ottimismo e tenacia, sicura che con la mia squadra possiamo continuare a fare del bene per Boffalora.

