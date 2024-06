L'ultimo appello di Ottolini

Alessio Ottolini, candidato sindaco per la lista 'Un passo in avanti', invita i suoi concittadini a scegliere di dar fiducia a progetti concreti per Bernate Ticino.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI ALESSIO OTTOLINI - UN PASSO IN AVANTI

Cari concittadini, l’8 e 9 Giugno, alle Elezioni Amministrative vi invitiamo a votare la lista n. 1, lista civica Un passo in avanti – Insieme per Bernate e Casate. La nostra è una vera Lista Civica, in cui ciascuno di noi dovrà render conto solamente ai cittadini e non a logiche di natura politica e partitica. Abbiamo presentato idee e progetti concreti per Bernate e Casate; progetti concreti e realizzabili, non progetti fantasiosi ed utopistici col solo scopo di ingraziarsi elettori. Bernate e Casate hanno bisogno di fare un passo in avanti. Noi siamo pronti, insieme a tutti voi.

LISTA - Emiliana Calcaterra, Salvatore Logoteta,Laura Paris, Roberto Geniale, Sefora Di Paolo, Alessandro Bollasina, Alice Gaviri, Edoardo Battioli, Alessandra Garavello e Ernestina Garavaglia.

