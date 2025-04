Un nuovo parco giochi a Bernate

L’area del ‘Prà Grand’ presenta nuove strutture per i piccoli: la riqualificazione dell’area giochi di via Vittorio Emanuele rientra in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.

Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione del parco giochi di via Vittorio Emanuele, iniziati a gennaio. Da sabato 29 marzo, l’area è ufficialmente aperta al pubblico e pronta ad accogliere i bambini che potranno divertirsi con i nuovi giochi installati. L’intervento ha previsto la sostituzione delle precedenti strutture con l’installazione di nuovi giochi più funzionali e sicuri, posizionati secondo una logica circolare più accogliente, pensata per favorire la socializzazione di bambini. Il restyling del parco è stato progettato per garantire in primis la sicurezza dei più piccoli. La riqualificazione dell’area giochi di via Vittorio Emanuele rientra in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Già nel weekend, complice il bel tempo, l’area giochi ha accolto tantissimi bambini con le loro famiglie che hanno accolto con entusiasmo gli interventi effettuati. Un luogo rinnovato, sicuro e accogliente per il divertimento di tutti!

