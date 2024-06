Si cerca Achille

Un appello, semplice, diretto, ma fondamentale: aiutare a ritrovare Achille Carlo Cucchetti. "Buonasera a tutti, purtroppo mio manca da casa di Inveruno da ieri mattina, é uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada. Ho già fatto denuncia ai Carbinieri".

Se qualcuno l'avesse visto è invitato immediatamente ad avvertire le autorità.

