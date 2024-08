Atti vandalici sul canale

Nel corso della notte di giovedì 1 agosto sono stati compiuti da ignoti gravissimi atti vandalici lungo circa 5 chilometri di canale derivatore di Cuggiono tra i Comuni di Buscate, Cuggiono ed Inveruno.

Nel corso della notte di giovedì 1 agosto sono stati compiuti da ignoti gravissimi atti vandalici lungo circa 5 chilometri di canale derivatore di Cuggiono tra i Comuni di Buscate, Cuggiono ed Inveruno: numerose paratoie e altri manufatti funzionali alla distribuzione idrica sono stati danneggiati a tal punto da impedire l’erogazione dell’acqua a tutti gli utenti della zona proprio nelle settimane che vedono il completamento dei cicli irrigui del mais. Il ramo di Cuggiono del derivatore è stato infatti messo in asciutta con il dirottamento dell’acqua nel ramo di Malvaglio.

Venerdì 2 agosto mattina un utente ha segnalato una sospetta mancanza d’acqua, che ha fatto scattare tutte le verifiche del caso da parte del personale consortile. Si è scoperta così una grossa balla di fieno nel canale diramatore 9 di Cuggiono, che ha rappresentato una vera e propria minaccia per la sicurezza stradale, considerata la significativa fuoriuscita d’acqua che ha raggiunto la SS336 Boffalora-Malpensa, e da lì tutta la lunga serie dei danni provocati alla rete derivata del Canale Villoresi.

“Si è trattato di un atto sconsiderato rivolto a dei beni consortili fondamentali nel corso della stagione irrigua” ha dichiarato il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Folli. “Abbiamo naturalmente sporto denuncia, confidando di poter far luce sulla vicenda, che ha arrecato gravi danni alle aziende agricole del cuggionese oltre ad aver rappresentato una minaccia per la sicurezza stradale, vista la fuoriuscita d’acqua che ha raggiunto la Boffalora-Malpensa. Abbiamo subito avviato la conta dei danni e stiamo già operando per un ripristino il più celere possibile della situazione” conclude Folli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!