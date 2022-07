Occhio alla truffa dello specchietto. Come ha scritto il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, qualche giorno fa: "Prestate attenzione".

Occhio alla truffa dello specchietto. Come ha scritto il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, qualche giorno fa: "Si segnala che sul nostro territorio comunale si stanno verificando episodi di truffa dello specchietto". Tale raggiro è una pratica semplice, ma micidiale: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno...". Massima attenzione, allora.

