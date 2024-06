Calloni di nuovo 'in corsa': "Progetto e candidati di valore"

Dario Calloni di nuovo 'in corsa' alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Tra i candidati di 'Che Bella Castano': "Una lista di valore e con una guida di grandi capacità".

Cinque anni da sindaco (dal 2004 al 2009), altri cinque sui banchi dell'opposizione e altri cinque ancora come vice, ma prima ulteriori esperienze da assessore e nel mondo politico cittadino. E adesso, come si dice, eccolo di nuovo 'in corsa'. C'è anche Dario Calloni tra i candidati consiglieri che si presentano alla tornata elettorale dell'8 e 9 giugno a Castano. "Convinto dal progetto di una lista che ha tutte le qualità e le potenzialità per costruire un presente e un futuro in cui la nostra città sia davvero protagonista". E la proposta è quella di 'Che Bella Castano', guidata da Alessandro Landini. "Una persona di grandi capacità professionali e umane - spiega lo stesso Calloni - Nell'ultimo quinquennio, infatti, ha amministrato il paese con impegno, dedizione e passione, dimostrando tutte le sue importanti capacità. Un candidato validissimo, che riesce a coinvolgere e capace di ascoltare veramente gli altri. Non è la figura che insegue unicamente il consenso, bensì è colui che il consenso lo costruisce con le idee e mettendo in pratica azioni concrete e mirate". Perché è questo, ci tiene a sottolineare Calloni, è ciò che dovrebbe fare un buon amministratore. "Gli ambiti nei quali lavorare sono differenti - conclude - Ad esempio, c'è una città che deve tornare ad essere attrattiva; quindi, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, fino ad arrivare alla problematica del lavoro (creare opportunità a livello di imprese, commercio e crescita del territorio), al sociale, ecc...".

