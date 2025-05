La 21^ 'Su e giò par Nusà'

Una manifestazione che è ormai una vera e propria tradizione per Nosate. E così, domenica 11 maggio, torna la 'Su e giò par Nusà' (che quest'anno arriva alla 21^ edizione).

Una manifestazione che è ormai una vera e propria tradizione per Nosate. E così, domenica 11 maggio, torna la 'Su e giò par Nusà' (che quest'anno arriva alla 21^ edizione). Inserita nella cornice del Parco del Ticino la camminata non competitiva prende il via nei pressi della chiesetta di Santa Maria in Binda e si sviluppa tra le sponde del Naviglio Vecchio ed i boschi nosatesi, offrendo due percorsi, di 6 e 10 chilometri, proprio per tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!