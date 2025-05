Anche quest’anno la biblioteca di Castano partecipa alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, una manifestazione del Centro Per il Libro e la Lettura.

Anche quest’anno la biblioteca di Castano partecipa alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, una manifestazione del Centro Per il Libro e la Lettura che dal 2011 promuove il valore sociale della lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

Il titolo dell’edizione 2025 è “Intelleg(g)o…”, un invito a scoprire sé stessi, gli altri e il mondo attraverso i libri. In piena sintonia con questa visione, vi aspettiamo in biblioteca per l’evento: “Intelleg(g)o… dunque mi diverto!” Un’occasione speciale dedicata ai più piccoli, con letture animate e un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni. Insieme all’associazione “genitoriAmo”, si darà vita ad un momento di ascolto, gioco e condivisione percéè la lettura è esperienza, scoperta e divertimento. Appuntamento, allora, sabato 10 maggio alle 10.30. Per informazioni e iscrizioni: 348/0500439.

