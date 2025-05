L'arte contemporanea in mostra

Arte protagonista a Vanzaghello. Appuntamento, allora, al C.S.A. dal 10 al 31 maggio, con la mostra d’arte contemporanea (Giuseppe Ferrario, Lorena Garnerone, Marilena Marzaroli, Antonino Pediglieri e Antonella Scarpa). Inaugurazione, sabato 10 maggio alle 11.15 (seguirà rinfresco). Ingresso gratuito: da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30.

