Quell'immagine potente

Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, durante i solenni funerali di Papa Francesco, l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky assume un valore che va oltre la diplomazia. L’immagine dei due leader a colloquio, uniti nel silenzio e nel dolore, rappresenta un raro momento di tregua simbolica in un mondo segnato da conflitti e divisioni. Al cospetto di un pontefice che ha speso la vita per il dialogo, l’inclusione e la pace, i due presidenti — spesso agli antipodi per visioni e contesti — trovano spazio per un confronto umano, forse spirituale. La fotografia si fa così messaggio: nell’ora del lutto, anche i più distanti possono avvicinarsi. Non è solo cronaca: è storia, è speranza. Dopo lo ‘scontro’ in diretta mondiale alla Casa Bianca questo riavvicinarsi, così, con il feretro di Papa Francesco così vicino, è un’immagine potentissima che ora tocca agli uomini tramutare in un rinnovato appello a trovare una pace giusta per l’Ucraina.

