"Vogliamo un paese che migliori"

Speciale Elezioni / Bernate Ticino - Ecco il programma di Osvaldo Chiaramonte e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Per un paese migliore

"Mi ricandido alla carica di Sindaco, perché mi è stato richiesto da tantissimi cittadini; ho accettato con onore e con piacere, sicuro di non deludere i miei elettori. “PER UN PAESE MIGLIORE” nasce dall’esigenza di miglioramenti, altrimenti i cittadini se ne andranno tutti ad abitare altrove. Ecco alcune proposte: revisione della tassazione comunale e maggior attenzione alla spesa pubblica; apertura di un ambulatorio medico; difesa dell’ambiente, privilegiando il recupero dell’esistente; sistemazione degli impianti sportivi comunali e individuazione di spazi e strutture utili per l’aggregazione di giovani; ottimizzazione del trasporto pubblico di linea; intervento tempestivo per la soluzione di disservizi come la carenza di fornitura di energia elettrica, l’insufficiente fibra ottica, la mancanza di uno sportello bancario; costruzione di una tensostruttura per feste; sistemazione spazi esterni delle nostre scuole; apertura di un istituto di istruzione superiore".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!