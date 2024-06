"Abbiamo tre grandi sfide"

Speciale Elezioni / Bernate Ticino - Ecco il programma di Alessio Ottolini e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Un passo in avanti

"3 sfide principali nel nostro programma. Lavori pubblici, manutenzioni, viabilità. Ci sono ancora molti lavori pubblici “in sospeso” e ad essi si aggiunge il tema davvero spinoso delle mancate manutenzioni degli ultimi anni. Sono infatti innumerevoli i beni e i luoghi che necessitano di una profonda manutenzione: l’approdo al rione Bognetto, il Parco Urbano di Via I Maggio, i campi da tennis di Bernate e Casate, il parchetto ex-cimitero di Via Roma, Piazza Italia a Casate, la Tangenzialina. Anche con la assurda gestione del verde pubblico. L’eredità che questa Amministrazione lascerà, a prescindere da chi ne prenderà le redini dal 10 Giugno in poi, sarà davvero pesante. Occorrerà rimboccarsi le maniche, armarsi di volontà ed idee, ed essere in grado di intercettare fondi e finanziamenti. Anche riguardo la viabilità, per convenienza politica negli ultimi 15 anni nulla è stato fatto, ed ora ci viene presentato il conto. Occorre realmente mettere mano ad un serio piano della viabilità per Bernate e Casate".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!