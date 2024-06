"Un programma in 10 ambiti"

Speciale Elezioni / Bernate Ticino - Ecco il programma di Mariapia Colombo e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Nel futuro insieme

"Il nostro programma, articolato in 10 ambiti, mette al centro il cittadino con i suoi bisogni; in primis interveniamo a sostegno della famiglia e sui servizi alla persona e riconosciamo il ruolo fondamentale della scuola. Gli interventi sul territorio mirano alla conservazione del patrimonio pubblico e a ottimizzare la qualità urbana mentre in tema di sicurezza ci proponiamo di migliorare la vivibilità del nostro paese. Rilevante sarà semplificare e facilitare ancora di più il rapporto con la pubblica amministrazione; dare voce ai giovani; sostenere le realtà produttive locali; valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale e le ricchezze naturali anche attraverso il turismo; promuovere la cultura, lo sport e assumere stili di vita a favore dell’ambiente. Abbiamo presentato un programma basato sulla concretezza che tiene conto della nostra realtà con un controllo e monitoraggio costante dell’efficacia e dell’efficienza della spesa in funzione del gettito di entrata".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!