La maratona dei rifiuti

Grande successo per l’iniziativa di Bareggio Pulita: oltre 100 volontari impegnati Il sindaco: “Iniziativa straordinaria, complimenti a organizzatori e partecipanti”.

107 volontari, 24 ore di lavoro, 162 sacchi e 1,4 tonnellate di rifiuti raccolti. Numeri da record per la prima edizione della maratona di raccolta rifiuti organizzata dall’associazione Bareggio Pulita. La partenza è avvenuta sabato alle 11, l’arrivo domenica sempre alle 11. “La partecipazione è stata clamorosa – commenta soddisfatto Matteo Vai, vicepresidente dell’associazione -. Abbiamo avuto persone arrivate anche da Varese e da Lissone! Un’esperienza davvero unica, che tutti i volontari non vedono l’ora di ripetere”. Tra i rifiuti rinvenuti, anche un rullo con motore, probabilmente di un autolavaggio, del peso di circa 200 chili che si trovava in mezzo ai rovi in zona Brughiera e che è stato recuperato con il carro gru grazie anche al supporto e all’assistenza delle Guardie Ecologiche Volontarie e della Protezione Civile, che hanno seguito l’evento per tutta la durata.

I ringraziamenti sono tanti: “Grazie innanzitutto ai partecipanti, tra i quali tanti bambini e giovani – prosegue il vicepresidente Vai – Grazie alle GEV e alla Protezione Civile e grazie all’Amministrazione comunale, che ha creduto fin da subito a questa iniziativa. Grazie anche alla segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha mandato un messaggio di auguri per questo evento. E grazie a tutto lo staff organizzativo perché l’iniziativa è stata curata nei minimi dettagli e tutto ha funzionato alla perfezione: abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, entusiasta, determinato e pronto per altre sfide!”.

“Un enorme ringraziamento all’associazione, a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria iniziativa – dichiara il sindaco Linda Colombo -. L'aspetto positivo, ci hanno confermato i volontari, è che in molte zone del paese i rifiuti abbandonati sono in calo: merito senza dubbio del lavoro dei volontari ma anche delle sanzioni che stiamo comminando a chi deturpa il nostro territorio e al lavoro di sensibilizzazione che stiamo portando avanti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!