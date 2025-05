Piccoli poliziotti... crescono

La Polizia Stradale di Milano dai bambini dell'asilo Nido 'Villa Tatti' di Turbigo. I piccoli alla scoperta della macchina e di alcune attività dei poliziotti.

Sono arrivati con macchina e sirena, per la curiosità e la gioia dei bimbi. La Polizia Stradale di Milano all’Asilo Nido “Villa Tatti” di Turbigo per incontrare i piccoli alunni. Uno dei papà, infatti, è poliziotto e allora, con i colleghi, eccolo assieme ai bambini per far provare loro l’emozione di salire sulla volante, indossare il cappello e tenere in mano la paletta. E, alla fine della visita, a tutti è stato consegnato il certificato di poliziotto coraggioso. “Un bel momento di conoscenza e incontro. Una mattinata che ha conquistato tutti i bimbi, grazie alle spiegazioni e alla disponibilità dei poliziotti – commenta l’assessore Davide Cavaiani, presente durante l’iniziativa – Un ringraziamento alle insegnanti”.

