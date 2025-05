Un pomeriggio dedicato alla pulizia del verde pubblico, al rispetto della natura e alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Domenica 18 maggio a Castano c’è la “Giornata del Verde Pulito 2025”. Alle 16.30, allora, ritrovo nel piazzale del cimitero e da qui ci si sposterà lungo il Canale Villoresi (portare guanti da lavoro e scarpe comode). L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, giovani, bambini, scuole, associazioni e cittadini.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!