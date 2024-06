Incendio in un appartamento

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi derivati dalla combustione.

Vigili del fuoco in azione a San Giorgio su Legnano in via Conte di Cavour 17 per un incendio che ha colpito un appartamento e il tetto di una palazzina di due piani. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi derivati dalla combustione. Non si registrano altre persone coinvolte. 6 i mezzi del Comando di via Messina che dopo aver avuto ragione delle fiamme stanno adesso procedendo alla bonifica dell'area e alla verifica statica dell'edificio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!