San Giorgio: guerra alle truffe

L'appuntamento sarà caratterizzato dalla presenza di Umberto D' Auria, vicequestore di Legnano, Ornella Fornara, comandante della Polizia Locale di Canegrate.

Per arginarne la potenziale insidia lo stare bene in guardia è già molto. Ma, al contempo, non guasta essere a conoscenza di alcuni accorgimenti utili per evitare di finire nella loro rete. Anche il comune di San Giorgio dichiara guerra in modo concreto alle truffe e a quanti tentano di metterle in atto specialmente a danno di persone anziane e indifese organizzando un apposito incontro per giovedì 23 gennaio alle 15 nella sala consiliare "Giacomo Bassi". L'appuntamento sarà caratterizzato dalla presenza di Umberto D' Auria, vicequestore di Legnano, Ornella Fornara, comandante della Polizia Locale di Canegrate con cui di recente il comando sangiorgese si è unificato, l'assessore alla sicurezza Giuseppe Colombo e il sindaco Walter Cecchin. Al proposito, quest'ultimo, chiamando a raccolta un numero di cittadini che auspica sia il più ampio possibile, osserva: "oggi sempre più spesso siamo soggetti a truffe di ogni genere, le persone anziane vengono soprattutto prese di mira per la loro bontà, per questo motivo le Prefetture hanno messo a disposizione il loro personale specializzato per informare i cittadini più vulnerabili". Insomma, un appuntamento in cui ognuno potrà avere indicazioni utili per non vedere qualcosa a cui è molto legato prendere il volo per un'incauta fiducia riposta in qualche malintenzionato.