San Giorgio su Legnano: al via i lavori

Lavori pubblici a San Giorgio avanti tutta. Il corposo elenco di interventi deciso dalla giunta retta dal sindaco Claudio Ruggeri è indicato minuziosamente in una nota dal vicesindaco ed ex primo cittadino Walter Cecchin. Primo punto, la bonifica dell'area dove prima pulsava il cuore produttivo della tessitura di Nosate: "è iniziata la prima fase di abbattimento e bonifica dell'area industriale - scrive in una nota - e successiva trasformazione in area residenziale e commerciale". In fase di decollo anche i lavori su via Milano dove sorgerà una struttura commerciale di media distribuzione. Vi è spazio anche per i lavori di ammodernamento di alcune strade come via al Donatore "con le prime fasi di asfaltatura e rifacimento del marciapiede attraverso un contributo statale". La giunta attende il via libera del Consorzio Acque Potabili al fine dipoter poi procedere all'asfaltatura di via Gerli e "di tutte le altre vie interessate dal rifacimento della rete idrica e dell'acqua potabile". Posizionamento della fibra ottica in via Vittorio Veneto e piazza IV Novembre, sistemazione della gabbia per il lancio del martello al centro sportivo Angelo Alberti e ristrutturazione del vecchio municipio sono altri punti a cui la giunta di piazza IV Novembre ha deciso di mettere mano. Tra gli altri interventi su cui l'amministrazione punta figurano anche "l'installazione di tre cancelletti di sicurezza nei giardini di via Aldo Moro affinchè i bambini siano più sicuri". Saranno inoltre posizionati nuovi giochi nei giardini pubblici.

