Restaurata la statua di Don Bosco

Danneggiata dagli eventi avversi dello scorso luglio, ora la statura di San Giovanni Bosco è tornata al suo antico splendore.

Danneggiata dalle intense piogge, rimessa a posto dal buon cuore dei cittadini. La statua di San Giovanni Bosco situata nell'omonima piazza di Villa Cortese è ritornata al prisco splendore. Eretta quasi un secolo fa, appare immediatamente agli occhi di chi proviene da via Micca. Furono i Rabbolinii, storica famiglia del paese, a volerne l'edificazione assecondando una loro devozione verso il sacerdote salesiano piemontese che scelse di dedicare la vita ai ragazzi poveri e abbandonati. "I nuovi proprietari - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - hanno prontamente raccolto l'invito di un gruppo di residenti di sistemare al meglio la statua fortemente danneggiata dall'evento atmosferico dello scorso luglio, sotto la regia e l'impulso di Dina Colombo, che abita a una cinquantina di metri dalla statuetta, ciascuno ha fatto la sua parte, si è attivata una piccola squadra di artisti e manovali per ridare la giusta luce alla caratteristica opera". La famiglia Latrecchiana ha proceduto , a esempio, a rimuovere la statua ridipingendo l'edicola d'azzurro. Giambattista Bergamaschi, assessore comunale, Donato Colombo e Stefano Fanton, spiega Barlocco, "hanno infine sistemato la nicchia di protezione nelle parti in vetro e strutturali e poi riposizionato la statua nei giorni scorsi" . L'artista villacortesina Marzia Mucchietto "si è occupata di ristrutturare il manufatto". Ciliegina sulla torta, la benedizione fatta alla statua rimessa a nuovo martedì 28 maggio dal parroco di Villa don Maurizio Toia.

