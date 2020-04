Biblioteca... a domicilio

Da martedì 14 aprile la Biblioteca attiverà un nuovo servizio di prestito di documenti (libri, cd, dvd) a domicilio.

Come fare?

Puoi consultare il catalogo on line sul sito www.fondazioneperleggere.it e scegliere il titolo del libro, film o cd che ti interessa facendo attenzione che ci sia una coppia disponibile nella Biblioteca di Inveruno: non fare la prenotazione online ma segnati i titoli che ti interessano

Puoi chiedere direttamente ai bibliotecari magari facendoti consigliare

in entrambi i casi CHIAMA AL 029788121 da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o scrivi a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it

Ci accorderemo con te sulle modalità di consegna.

Nel caso avessi dei documenti da restituire potrai consegnargli all'operatore che verrà a casa tua.

Ti chiediamo solo di rispettare alcuni piccoli accorgimenti

- indossa mascherina e guanti quando ti verranno consegnati i documenti

- i libri in restituzione devono essere riposti in un sacchetto

- la consegna/restituzione avverrà al cancello di casa tua senza contatti tra operatore e utente

- per ovvie ragioni sanitarie non ci è consentito il contatto con persone sottoposte a quarantena per Covid-19

Per motivi logistici il servizio è riservato agli utenti residenti nel Comune di Inveruno.

