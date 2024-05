La prima GMB a Bernate e Casate

Sabato 25 e domenica 26 maggio le comunità di Bernate e Casate hanno celebrato, in comunione con Papa Francesco, la prima Giornata Mondiale dei Bambini.

Una giornata di comunità e festa quella celebrata in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini istituita da Papa Francesco. La comunità parrocchiale di Bernate Ticino e Casate sabato 25 e domenica 26 maggio, in comunione con il Santo Padre, ha vissuto una due giorni di festa con tutti i bambini e i loro genitori. Al via sabato con il catechismo e la presentazione ufficiale della GMB, a seguire domenica la Santa Messa preceduta dalla 'catena delle caratteristiche prezione dei bambini', una vera e propria catena umana di bambini che hanno camminato uniti dall'oratorio in Chiesa. Dopo la celebrazione, tutti i presenti si sono ritrovati per un picnic condiviso in oratorio: una meravigliosa lunga tavolata ha riempito di colori, festa e allegria. Nel pomeriggio gli animatori hanno guidato i 'Solidarity games' prima di ascoltare insieme in diretta il video messagio di Papa Francesco da Roma

