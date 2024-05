Bimba chiusa in auto

Nella mattina di lunedì, nei parcheggi antistanti l'Ospedale Fornaroli, i Vigili del Fuoco di Inveruno hanno soccorso una bambina chiusa in auto.

Non è il primo episodio, ma per fortuna non ha avuto conseguenze. Nella mattina di lunedì, nei parcheggi antistanti l'Ospedale Fornaroli, i Vigili del Fuoco di Inveruno hanno soccorso una bambina chiusa in auto. La bimba, di circa 2/3 anni, è stata prontamente soccorsa e riaffidata ai genitori.

Purtroppo, dopo non pochi episodi drammatici di dimenticanze, con tragiche conseguenze per i più piccoli, anche in Italia si sono applicate nuove leggi. Con la legge 1° ottobre 2018, n. 117, in Italia è diventato obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni.

Son situazioni in cui, purtroppo, molto spesso per la frenesia dei ritmi della vita e i molteplici impegni e pensieri, involontariamente, si creano dimenticante. Per questo è molto importante sfruttare i dispositivi di sicurezza.

