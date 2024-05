SOI Basket di nuovo in Prima Divisione

Grande successo per i ragazzi della Seconda Divisione della SOI Basket che proprio ieri sera hanno battuto in un match al cardiopalma nella finale playoff la “Here You Can Pavia”, ritornando in Prima Divisione!

SOI Basket torna in Prima Divisione! Proprio ieri sera, i ragazzi della Seconda Divisione hanno battuto in un match al cardiopalma nella finale playoff la “Here You Can Pavia”, riportando la SOI Inveruno in Prima Divisione!

“Vogliamo fare i complimenti ai nostri atleti – commentano felici i vertici dell’associazione sportiva inverunese - Al coach Moreno Pisoni, al vice Nicola Carrozzo, al Responsabile Tecnico del Settore Basket Angelo Lioci, ai nostri supporter e a tutto il movimento basket della SOI, cresciuto in questi anni non solo per quanto riguarda il numero di associati, ma soprattutto per la qualità messa in campo… E il risultato di ieri sera ne è la dimostrazione!”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!