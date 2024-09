Un trionfo di sport per le associazioni inverunesi

“Da quest’anno abbiamo voluto spostarci a Furato, presso l’oratorio, il campo sportivo di Via Boves e la palestra delle scuole" – commenta l’Assessore allo Sport Paolo Ferrario.

Let’s sport”, la Festa dello Sport organizzata dal Comune di Inveruno, insieme a tutte le associazioni sportive del paese, è stata un vero successo. “Da quest’anno abbiamo voluto spostarci a Furato, presso l’oratorio, il campo sportivo di Via Boves e la palestra delle scuole – commenta l’Assessore allo Sport Paolo Ferrario – Abbiamo avuto circa 150 ragazzi iscritti nelle attività pomeridiane, che erano prove di abilità, giochi ed esibizioni a cura delle associazioni partecipanti. Poi c’è stata la Color Run, la tradizionale corsa colorata, durante la quale i ragazzi (e non solo) si sono divertiti come pazzi a lanciarsi addosso i colori! Sono poi seguite le premiazioni, cui ha presenziato l’atleta olimpico Stefano Sottile, quarto nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Parigi. Infine, abbiamo accolto l’arrivo della Fiaccolata e abbiamo concluso la giornata con lo Schiuma Party. Direi che il tutto è risultato alla grande, ci sono stati diversi momenti di intrattenimento, tutti ben riusciti”.

