I nuovi 'Bradipi' del CAI Inveruno

Il CAI di Inveruno si espande con la categoria senior dei 'Bradipi'. Ogni mercoledì appuntamento con un'escursione in montagna o nella natura.

Nasce il gruppo de “I bradipi”, la categoria Senior degli associati al CAI Inveruno: “Sono una trentina di associati e ogni mercoledì hanno un’escursione in montagna o comunque in natura – spiega il Presidente Francesco Barni – Di solito, ogni volta partecipano in almeno 15-20 ‘bradipi’. Fanno le gite in settimana perché la maggior parte sono già in pensione, quindi possono muoversi anche in giorni lavorativi, ma può partecipare chiunque voglia e abbia voglia di dedicarsi una giornata in natura. Ora la prima escursione disponibile è quella del 9 e 10 settembre in Val di Funes, in Alto Adige, al Rifugio Genova, con giro delle malghe, mentre quella successiva sarà mercoledì 25 settembre in Svizzera, al Passo del Sempione, allo Spitzhorli. Per conoscere tutto il programma, che continuerà fino a fine novembre, vi invito a mandare una mail a inveruno [at] cai [dot] it. Vi aspettiamo”.

