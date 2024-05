Trent'anni di Cooperativa Futura

La Cooperativa è attiva da decenni per dare una seconda possibilità a persone in situazioni di disagio, tra cui ex detenuti e persone con disabilità fisica o psichica. I complimenti della sindaca Colombo.

Sin dai suoi albori la sua missione è stata precisa: tendere una mano concreta a persone in situazione di svantaggio per dare loro una nuova speranza di vita e una chiave dorata per aprire la porta del futuro. La Cooperativa Futura di Bareggio ha compiuto trent'anni di vita e ha ricevuto le congratulazioni del primo cittadino Linda Colombo. "Nel 1994 - dice il presidente della Cooperativa Ernesto Pisanu in una nota - siamo partiti con un sogno ambizioso, dare una seconda possibilità e restituire dignità lavorativa a persone svantaggiate, tra cui ex detenuti e persone con problemi fisici e psichici. Sapevamo che il cammino sarebbe stato difficile ma siamo sempre stati guidati dalla convinzione che ogni individuo merita una chance per riscattarsi e dimostrare il proprio valore". Molti i ricordi che affiorano dalle parole del presidente della Cooperativa, che ha saputo tenere occhio alla sua stella polare nonostante i comprensibili e naturali momenti di difficoltà. "Grazie all'impegno costante e alla dedizione di tutti i soci lavoratori di Futura - spiega - abbiamo raggiunto tanti successi, creato nuove opportunità come l'apertura di un asilo nido, il Germoglio, e di un centro di valutazione integrato MC2 per offrire servizi preziosi alla nostra comunità, questo anniversario è la testimonianza del potere del lavoro di squadra, della volontà di fare la differenza".

