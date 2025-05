Le ultime statistiche evidenziano che ne sono coinvolte circa un milione e mezzo di persone. Di esse, il 42% sono giovani di età compresa tra 14 e 19 anni. E il triste primato è detenuto proprio dalla Lombardia.

Le ultime statistiche evidenziano che ne sono coinvolte circa un milione e mezzo di persone. Di esse, il 42% sono giovani di età compresa tra 14 e 19 anni. E il triste primato è detenuto proprio dalla Lombardia. Anche il Comune di Casorezzo accende i riflettori sul fenomeno della ludopatia e del gioco d'azzardo con un incontro in programma venerdì 9 maggio dalle 20.30 alle 22.30 intitolato "A che gioco stanno giocando" organizzato insieme con la Cooperativa Albatros. L'iniziativa è rivolta ai genitori e ha per tema la ludopatia e la prevenzione dei giovani. "I giochi - spiega il comune per presentare la serata- non sono tutti guali, sempre più ragazzi si avvicinano al mondo del gioco d'azzardo già in età precoce, spesso senza che ne accorgiamo. Per questo abbiamo organizzato una serata, per informare, confrontarci e prevenire insieme un femoneo che può avere gravi conseguenze sulla vita dei nostri figli".

