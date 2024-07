A Bareggio torna 'Giraskuola'

Rinnovata l'adesione al progetto 'Giraskuola', la piattaforma digitale che consente agli utenti di mettersi in contatto per effettuare la vendita, il prestito o la donazione di libri di scuola e materiale scolastico.

L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha rinnovato l’adesione al progetto

“Giraskuola” anche per i prossimi due anni scolastici. Si tratta di una piattaforma digitale che

consente agli utenti di mettersi in contatto in maniera agevole e gratuita per effettuare

direttamente fra di loro la vendita, il prestito o la donazione di libri di scuola e materiale scolastico.

“Lo scambio di libri e materiale usato – afferma l’assessore all’Istruzione Franco Capuano - è una

buona pratica da attuare sia a beneficio del bilancio famigliare in cui le spese scolastiche,

specialmente nel mese di settembre, incidono notevolmente, sia tenuto conto della finalità

educativa, correlata al rispetto dell’ambiente e alla cultura del riutilizzo”.

Per accedere al servizio occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano nei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo si può mettere in vendita o acquistare: la piattaforma metterà in contatto l'acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell'acquisto.

“La piattaforma è semplice e intuitiva – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Visto il gradimento

dell’iniziativa e le tante famiglie che hanno aderito, abbiamo deciso di rinnovarla”.

