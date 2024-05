'Educazione finanziaria... a colazione!'

L'iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Stripes in collaborazione con l'Amministrazione comunale, mira a fornire nozioni di base e consigli finanziari alla popolazione più anziana per una gestione più consapevole del proprio patrimonio.

Cappuccino, brioche ed... educazione finanziaria. Il singolare connubio sarà proposto dal comune di Arluno in tre incontri nei quali si potranno avere cognizioni sull'arte del risparmio mentre si consuma una colazione. L'appuntamento è al centro anziani "La casa" di via papa Giovanni XXIII. Venerdì 24 maggio il tema sul tappeto sarà il budgeting, ovvero il "risparmiare imparando a controllare entrate e uscite". Venerdì 31, invece, si parlerà di debiti e protezione ovvero della capacità di "sostenere i debiti proteggendosi dagli imprevisti". Venerdì 7 giugno l'argomento sarà invece investimento e pensione, incentrato sul "come raggiungere obiettivi e prepararsi a una vecchiaia senza preoccupazioni". Dopo quest'ultimo incontro sarà offerto un aperitivo. Rivolti agli over 80, gli incontri fanno parte del progetto "Sentieri, comunità in cammino". Per prenotarsi o avere informazioni occorre contattare il 344-2824334.

