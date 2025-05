Arluno Street Food

Arluno inaugura la stagione estiva con tre giorni di festa, musica e appuntamenti golosi da non perdere: il 20, 21 e 22 giugno, al Parco dell’Orologio di Arluno, solo il meglio dello street food nazionale e internazionale, tanta birra, musica dal vivo, gonfiabili e giostre per tutte le età!

L’evento è realizzato da Hello eventi in collaborazione con il Comune di Arluno e l’ingresso è totalmente gratuito.

