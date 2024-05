Metti un pomeriggio in compagnia dei nostri “amici a quattro zampe”. Aggiungici poi delle sfilate, una serie di attività e occasioni di coinvolgimento e condivisione e, alla fine, il divertimento e la voglia di stare insieme, beh… sono state garantite.

Metti un pomeriggio in compagnia dei nostri “amici a quattro zampe”. Aggiungici poi delle sfilate, una serie di attività e occasioni di coinvolgimento e condivisione e, alla fine, il divertimento e la voglia di stare insieme, beh… sono state garantite. E’ “4 zampe in Villa”, appunto un momento interamente dedicato ai cani e ai loro padroni, che ha saputo davvero conquistare tutti. “Una gioia immensa poter promuovere simili eventi e vedere la grande risposta da parte dei cittadini - spiega Maria Rita Crespi, vicepresidente della Protezione Animali di Legnano ODV”. Nel parco della Villa Rusconi di Castano, insomma, ecco che proprio gli animali sono stati gli indiscussi protagonisti, pronti a mettersi in mostra in tutta la loro bellezza, sotto gli occhi attenti di giurati molto speciali, ossia gli ospiti delle case di riposo San Giuseppe e Colleoni. Ma, alla fine, accanto allo svago, si è fatto anche del bene. Sì, perché l’intero ricavato dell’evento andrà alle cure di cani e gatti assistiti dalla Protezione Animali di Legnano. “La nostra struttura è impegnata quotidianamente nel dare sostegno agli animali - conclude - Però, come si può ben capire c’è sempre bisogno di aiuti da parte del territorio, per svolgere al meglio ogni attività. E’ fondamentale collaborare ed essere uniti; solo così, infatti, si possono ottenere risultati significativi, oltre a quelli già rilevanti che abbiamo raggiunto negli anni”.

CON I NOSTRI 'AMICI CANI': '4 ZAMPE IN VILLA'



