Sotto le stelle con i Ligera

Una serata da non perdere quella in programma per sabato 19 luglio allo Sbiello Park di Mesero (MI): motori, sapori e tanta musica live si incontrano per dare vita a un evento all’insegna dell’energia e del divertimento.

Protagonisti assoluti della serata saranno i Ligera, travolgente band pop-rock capace di far rivivere i grandi classici della musica italiana dagli anni ’60 agli ’80. In scaletta nomi intramontabili come Battisti, Mina, Morandi, Battiato, Vasco, Jannacci, Celentano, Carrà e molti altri, reinterpretati con grinta e originalità per far cantare e ballare il pubblico sotto le stelle.

Ma la musica non sarà l’unica attrazione. Fin dalle ore 19.00 sarà attivo il punto ristoro, con salamelle, costine e birra fresca per soddisfare anche i palati più esigenti. E per chi cerca una scarica di adrenalina, la pista di kart resterà aperta tutta la sera, offrendo l’occasione perfetta per una sfida tra amici o un giro a tutta velocità.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.00, ma si consiglia di arrivare in anticipo per prenotare il proprio giro in pista e un tavolo per la cena, così da godersi lo spettacolo al massimo.

Sbiello Park si prepara così a regalare una serata speciale, dove musica e motori si fondono in un’atmosfera unica, ideale per tutta la famiglia, gruppi di amici e appassionati delle hit senza tempo. Un sabato sera che promette emozioni, risate e tanta voglia di stare insieme.

