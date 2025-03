Strade e piazze vuote e un silenzio quasi irreale. Le immagini a raccontare quei lunghi e difficili mesi del Covid. Una foto, un’altra e ancora una: è la mostra “La città silenziosa”.

Strade e piazze vuote e un silenzio quasi irreale. Le immagini a raccontare quei lunghi e difficili mesi del Covid. Una foto, un’altra e ancora una: è la mostra “La città silenziosa”, appunto una serie di fotografie dall’archivio del castanese Franco Gualdoni, esposta in Villa Rusconi fino a domenica 23 marzo. “Sono solo una parte di molte altre immagini scattate proprio in quel periodo e nelle quali cerco di far vedere com’era Castano durante il Coronavirus e, allo stesso tempo, in memoria dei nostri concittadini che purtroppo ci hanno lasciato per sempre - spiega lo stesso autore”. Per non dimenticare ciò che è stato. Come un viaggio, insomma, tra alcuni luoghi. Più scatti, alla fine, fatti proprio durante il lockdown, in cui si mischiano emozioni, ricordi, sensazioni ma anche paure e preoccupazioni. “Ho provato un grande senso di vuoto - conclude - C’era un silenzio irreale ed è quello che queste immagini vogliono descrivere”. Cinque anni dopo, però, il ricordo è ancora vivo nei cuori e nella mente e per sempre ci accompagnerà.

'LA CITTÀ SILENZIOSA': COVID E LOCKDOWN



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!