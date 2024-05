Doniselli pronta al bis

Sabina Doniselli è pronta a mettersi in corsa per le prossime elezioni amministrative, mentre pare che la sua corsa resti in solitaria.

"Amministrare un paese significa assumersi le responsabilità e fare scelte importanti e a volte difficili, sempre però nell’interesse di tutti i cittadini, di chi ti ha votato e di chi no, di chi ti sostiene sempre e anche di chi non lo ha mai fatto.

Fare il Sindaco significa farsi carico dei problemi della gente, trovare soluzioni, prendere decisioni e realizzare progetti per migliorare il tuo paese. Fare il Sindaco significa stare al servizio della tua comunità, restando sempre al fianco dei tuoi cittadini: nella pandemia come in un giorno di festa, il Sindaco c’è sempre!"

Sabina Doniselli ha concluso con queste parole l'ultimo Consiglio Comunale del suo mandato, ed è ora pronta a mettersi in corsa per le prossime elezioni amministrative. Mentre pare che la sua corsa resti in solitaria, non manca la rosa di candidati scelti che le staranno accanto in questo progetto: Curzio Trezzani, Luca Recrosio, Barbara Rossi, Francesco Belloni, Paolo Celestino Guido Porta, Fausto Samadello, Erika Pastori, Luca Marella, Veronica Parmigiani, Andrea Noé, Cristina Zoppellaro e Ernesto Cantoni.

