A Buscate, così come in alcuni Comuni vicini, è attiva ormai da 5 anni una centralina Wiseair per il monitoraggio dei principali inquinanti nell’aria.

A Buscate, così come in alcuni Comuni vicini, è attiva ormai da 5 anni una centralina Wiseair per il monitoraggio dei principali inquinanti nell’aria. “Abbiamo acquistato la centralina come GASBusca nel 2019 – spiega Luigi Ramponi, vicepresidente dell’associazione – e si trova nei pressi di via Papa Giovanni. In seguito poi il Comune, su nostro input, ha installato altre quattro centraline simili sul territorio comunale”. La centralina è di facile e rapida consultazione con l’app ‘ido – Wiseair’. E com’è l’aria a Buscate? “Come ci si aspetta da un paese della Pianura Padana: non salubre in generale, peggiore in inverno e migliore man mano che arriva la bella stagione. Aspettiamo che il Comune, che ha a disposizione più dati, organizzi un incontro pubblico in cui un esperto possa visionare e commentare i dati”.

