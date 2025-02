In strada a ripulire dai rifiuti

L'evento, organizzato dal Circolo Legambiente Buscate "Massimo Scalia", ha visto la partecipazione di volontari di tutte le età per ripulire le strade verso Cuggiono.

Con il primo appuntamento dell'anno, l'iniziativa "Puliamo il Mondo" ha preso il via con entusiasmo e determinazione. Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, un gruppo di volontari si è dato appuntamento per ripulire le banchine verdi lungo la strada per Cuggiono, dal supermercato Tigros fino alla rotonda della superstrada. Un'azione concreta per rendere il territorio più pulito e sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell'ambiente.

L'evento, organizzato dal Circolo Legambiente Buscate "Massimo Scalia", ha visto la partecipazione di volontari di tutte le età, con un plauso speciale alle nuove leve e ai ragazzi e ragazze che si sono uniti per la prima volta. Per loro, oltre alla soddisfazione di aver contribuito al bene comune, è stata promessa una merenda in occasione della prossima uscita.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di uscite periodiche che proseguiranno nei prossimi mesi per garantire una maggiore cura degli spazi pubblici e un'attenzione sempre più diffusa verso le tematiche ambientali.

"Con oggi riprendiamo le uscite periodiche per aiutare a fare di Buscate un paese più pulito", hanno dichiarato gli organizzatori, invitando tutti i cittadini a rimanere aggiornati sulle prossime attività.

L'invito è rivolto a tutti: partecipare a queste iniziative non significa solo raccogliere rifiuti, ma anche contribuire attivamente a un cambiamento culturale, promuovendo il rispetto per il territorio e il senso di comunità.

Chiunque voglia unirsi a Puliamo il Mondo può seguire le comunicazioni del Circolo Legambiente Buscate sui canali ufficiali e prendere parte ai prossimi appuntamenti. Perché un paese più pulito è un obiettivo che si raggiunge insieme.

