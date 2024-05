Fiaccola nel ricordo di 'Cisco'

Il ricordo nei cuori e nella testa, l’emozione sui volti. Il ricordo, di Francesco ‘Cisco’ Grigolon, scomparso qualche mese fa e che è stato uno degli organizzatori.

Il ricordo nei cuori e nella testa, l’emozione sui volti. Il ricordo, di Francesco ‘Cisco’ Grigolon, scomparso qualche mese fa e che è stato uno degli organizzatori; l’emozione, invece, per quell’appuntamento che è una vera e propria tradizione per il paese. La 58^ Fiaccola Votiva, organizzata dalla Parrocchia di Vanzaghello, eccola puntuale allora anche quest’anno. “Forza che si va”, insomma, e così nel weekend del 4 e 5 maggio, 180 tra atleti, autisti, ciclisti e semplici pellegrini, hanno prima raggiunto la Sacra di San Michele e il Santuario Madonna di Lourdes al Selvaggio, quindi si sono trasferiti al Santuario Madonna del Pozzo a San Salvatore Monferrato, per poi rientrare a casa, accolti come sempre dal calore e dall’affetto dei vanzaghellesi.

